«Вытряхните этих негодяев»: Радий Хабиров пришел в ярость из-за движения А.У.Е. в Уфе

«Откровенно говоря, я возмущен был, когда посмотрел этот сюжет. Я был в ярости. Мы умничали, что АУЕ у нас нет, а тут такое. Эти дети, вполне возможно, из нормальных семей. Пока они шакалятами не выросли, ими надо заниматься».

Радий Хабиров, глава региона