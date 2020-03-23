«Вытряхните этих негодяев»: Радий Хабиров пришел в ярость из-за движения А.У.Е. в Уфе

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил разобраться с группировками малолетних детей, придерживающихся субкультуры А.У.Е. Такое заявление он сделал на оперативном совещании в Правительстве республики. По его словам, он увидел репортаж телеканала БСТ о бандах подростков, терроризирующих торговые центры Уфы, и пришел в ярость.
Ответственными за происходящее руководитель региона назвал, в первую очередь, директоров школ, в которых обучаются ребята. По словам Хабирова, в данной ситуации необходима тщательная проверка образовательных учреждений.
В конце своей речи Радий Хабиров поблагодарил журналистов телеканала «БСТ» за репортаж.
Напомним, ранее bash.news сообщал о том, что на днях группировка агрессивных школьников напала на двух мальчиков в торговом центре. Избиение зафиксировала камера видеонаблюдения.