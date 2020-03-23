“За что извиниться? Я не понимаю”: блогер из Уфы о скандале вокруг своего карантина

Вот уже несколько дней в Башкирии разгорается скандал вокруг Гузель Шарафутдиновой. Популярная блогерша обозвала своих подписчиков “подпердышами”, когда ей посоветовали обратиться к врачам после возвращения из Таиланда. Девушка заявила: она сама знает, что ей делать дальше.

С чего все началось?

Для начала стоит восстановить всю хронологию событий. 5 февраля Гузель вместе с супругом и своим малышом едут на отдых. Тому, кто отгадает, куда она летит, девушка подарила 500 рублей. Вариантов было много: Сочи, Турция, Шарджа и даже "Дамениканы". Пунктом назначения оказался Дубай.

В Арабских Эмиратах блогер проводит ровно месяц. 6 марта у нее в аккаунте появляется подобная запись, где она просит отгадать, куда ее семья направляется теперь. Это был остров Пхукет в Таиланде, откуда она благополучно вернулась в Уфу 19 марта.

По прибытию в столицу Башкирии ее подписчики начали советовать девушке обратиться к врачам и уйти на двухнедельный карантин. Все-таки в мире сейчас бушует пандемия коронавируса, на особом положении находится и вся республика. Гузель отреагировала на эти просьбы достаточно жестко, назвав тех, кто поднимает панику, "подпердышами". Эти сторис в Instagram сейчас, конечно же, исчезли, но многие пользователи себе их сохранили.

Как развивались события?

Дальше - больше. Девушка искренне не понимала, почему все пишут именно ей, ведь в Россию ежедневно возвращаются сотни людей. В этом месте стоит напомнить, что у Шарафутдиновой больше 250 тысяч подписчиков - чуть меньше четверти населения башкирской столицы. Гузель обвинила своих в читателей в унижении и травле.

По ее словам, тех людей, у кого есть к ней вопросы, в школе называли "лохушками". Многим хейтерам, в том числе и среди подписчиков, блогерша предложила сказать ей все в лицо, съесть гречку и вытереться туалетной бумагой.

С субботы на воскресенье жители Уфы пишут на Шарафутдинову заявление в полицию. Многих до крайности возмущает ее поведение. Люди считают, что блогер может представлять потенциальную опасность для населения. К слову, основания для этого есть - в Таиланде не самая благоприятная ситуация в плане эпидемии коронавируса.

Как отреагировали власти Башкирии?

Уже в понедельник на эту историю обратил внимание сам Радий Хабиров. На еженедельном совещании он отметил, что к тем, кто не хочет проходить процедуру карантина, будут приняты жесткие меры. Глава региона поручил соответствующим структурам наказать девушку.

Он четко дал понять: каждый, кто возвращается из заграничной поездки, должен пройти через двухнедельный карантин. В пример он привел мэра Уфы Ульфата Мустафина, который сейчас находится дома.

Сама Шарафутдинова считает, что все происходящее вокруг нее сейчас - сплошная клевета. В этом она также обвинила и журналистов телеканала БСТ. Гузель уверена, что до Радия Хабирова донесли искаженную информацию.

Я сижу на карантине. Не была никогда против карантина. Меня оклеветали, ему доложили, и теперь из меня делают врага народа. До него же, получается, информацию донесли исковеркано. Я перестаю чувствовать себя в безопасности. Такое ощущение, что, если я выйду, меня сожгут, как Жанну Д'Арк. Я никуда не выхожу, ни с кем не коммуницирую. Гузель Шарафутдинова, блогер

Немного остановимся на этом моменте. Несколько раз девушка отмечала, что ни от кого не бегала и сидит на карантине, однако после прилета в Башкирию Шарафутдинова успела навестить своих родителей. Об этом она рассказала у себя в Instagram.

Собственно, не только журналисты могли видеть эти материалы. Сейчас в комментариях многие подписчики припоминают ей ту самую поездку к родственникам в один из районов республики.

Уехав после скандала на самоизоляцию в деревню, молодые родители все равно выходят из дома. Об этом рассказывает в сторис супруг блогерши в специальном разделе, посвященном семейному карантину.

А теперь обратимся к действующему законодательству. Главный санитарный врач России Анна Попова 18 марта, за день до возвращения Шарафутдиновой, подписала постановление "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019". С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.

Указ Поповой крайне важен для тех, кто приезжает в Россию из-за рубежа. Если свести к минимуму все 5 пунктов, то регионы обязали обеспечить изоляцию всех лиц, прибывающих из других стран. Варианта два: домашняя изоляция или обсерватор, другого не дано.

Информацию о своем прибытии в Россию туристы должны сообщать самостоятельно. И последнее: Указ вступает в силу со дня опубликования. К слову, именно на этот приказ и ссылается Глава Башкирии, требуя наказать Шарафутдинову. В Управлении Роспотребнадзора Башкирии уже отметили, что девушку ждет административно-производственное наказание.

Что будет дальше?

А дальше Гузель Шарафутдинова собирается засудить журналистов. Сейчас среди подписчиков она ищет адвокатов, которые могли бы ей помочь в этом нелегком деле. Блогер уверена: все, что было написано нами и нашими коллегами ранее, это клевета.

Что мне теперь делать? Где искать правосудие? Я понимаю, что даже сейчас я подвергаюсь опасности. Нужно молчать, нужно просто извиниться. Но за что извиниться? Я не понимаю. Все эти дни я не выходила из дома никуда. И тем не менее я все равно в чем-то виновата. И за правду тебе еще хуже сделают. Я хочу, чтобы вы понимали, что может на тебя все с неба свалиться, за тебя все придумают и тебя накажут. Я не знаю, кому верить. И не знаю, к кому обратиться, чтобы защитить себя, свое имя. Гузель Шарафутдинова, блогер

При этом события последних дней не мешают ее работе.

У себя в сторис на фоне скандала она анонсировала запись на очередной поток онлайн-марафона, на котором Гузель помогает работать с чувствами и эмоциями. Каждому участнику она обещает "перепрошивку мозга", после чего "людям реально легче становится жить".