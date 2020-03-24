Двое больных коронавирусом приехали в Башкирию из Франции

Мы получили подтверждение. Два человека были за рубежом во Франции, один из Москвы. Видимо, где-то прихватил, находясь в разъездах. Мы начинаем мероприятия по регламенту, выявили, с кем они контактировали. Я полагаю, что определенное количество фактов у нас произойдет. Надо продолжать работу. По всем этим лицам, кто находится на самоизоляции, ходит сводная бригада, чтобы людям объяснить, где они должны находиться. Несколько десятков граждан сейчас уже нарушают режим, мы выписываем протоколы. С ними будем проводить эту работу.

Радий Хабиров, Глава Башкирии