Двое больных коронавирусом приехали в Башкирию из Франции

Редакция bash.news выяснила новые подробности о троих заболевших коронавирусом в Башкирии. О первых пациентах в республике сегодня сообщил Радий Хабиров. По словам главы региона, угроза заражения для республики сейчас абсолютно реальна.
Как рассказали bash.news в Министерстве здравоохранения Башкирии, среди зараженных двое женщин и один мужчина. Все они прилетели в Уфу 15 марта, а 16 марта ушли на самоизоляцию. Специалистами у пострадавших были взяты все необходимые анализы.
Сегодня, 24 марта, они подтвердились. Отмечено, что состояние пациентов сейчас стабильное. На данный момент в Башкирии 63 человека находятся под подозрением на коронавирусную инфекцию.
Начиная с сегодня по поручению Радия Хабирова в аэропорту "Уфа" проводится усиленное обследование граждан, прибывающих из-за рубежа. Так, в час ночи уже был обследован первый рейс из Анталии, на котором было 140 пассажиров. Завтра в Башкирии начинают приступать к строительству новой инфекционной больницы.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что зараженные прибыли из Австрии. Однако Радий Хабиров в интервью bash.news скорректировал эти данные.
Трехступенчатый контроль пассажиров вводится сегодня не только в аэропорту Уфы, но и в воздушной гавани Магнитогорска, который граничит с Абзелиловским районом. Все пассажиры будут проходить специальное анкетирование и осмотр сотрудниками Роспотребнадзора.