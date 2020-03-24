В Уфе молодой парень на иномарке устроил серьёзное ДТП

Авария произошла вчера, 23 марта, в Сипайлово. Поздно вечером 25-летний парень спровоцировал ДТП на улице Жукова. Молодой человек не справился с управлением и «вылетел» на встречную полосу.

25-летний парень за рулем BMW выехал на встречку, где и произошло столкновение с «Опель Астра». Автомобили на скорости столкнулись лоб в лоб. Пострадали водитель BMW и его пассажирка.

Пострадавших госпитализировали с травмами головы. Сообщается, что на этой же улице чуть раньше произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика. Водителя легковушки зажало в салоне — потребовалась помощь спасателей.