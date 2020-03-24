В Башкирии кинотеатры нашли способ, как обойти карантин

Работники одного из кинотеатров в Стерлитамаке нашли способ обойти карантинные меры, которые вчера еще сильнее ужесточил глава Башкирии Радий Хабиров. Накануне стало известно, что согласно указу руководителя региона, в республики должны прекратить работу кинотеатры и бассейны, а количество человек в одном помещении не должно превышать 50. Так, находчивые сотрудники кинокомплекса придумали, так называемую, шахматную рассадку.
Теперь кинозрители будут сидеть через одного, а на один сеанс нельзя будет купить больше 50 билетов. К тому же, как уверяет администрация, кинозалы тщательно обрабатываются дезинфицирующими средствами, а посетителями выдаются антисептики. Тем, кто придет посмотреть новинки в мире кино, предоставят еще и скидку на билеты.
Мы узнали, является ли такое решение кинотеатра нарушением закона. Как отмечает источник bash.news в Правительстве Башкирии, запретить работу кинотеатров в регионе невозможно - это противоречит законодательству. Однако в том случае, если в зале собирается больше 50 человек, в силу вступят штрафные санкции, о которых говорил Радий Хабиров.