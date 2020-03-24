В аэропорту «Уфа» усилили эпидконтроль на внутренних рейсах

На ежедневном брифинге в Минздраве Башкирии специалисты рассказали о мерах, которые предпринимаются для предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории республики. В частности, речь шла о международном аэропорте «Уфа», который является ключевым звеном в цепочке по выявлению зараженных. Как сообщил министр здравоохранения Максим Забелин, сотрудники аэропорта усилили все меры безопасности.
Первом же делом прибывшие из-за рубежа сдают анализы. Для этого на территории аэропорта развернулись круглосуточные медицинские пункты. Также сотрудники Роспотребнадзора осматривают и опрашивают пассажиров на борту самолетов.
В терминале внутренних воздушных линий в зоне выдачи багажа аэропорт «Уфа» установил дополнительный стационарный тепловизор. Он фиксирует температуру тела проходящих пассажиров и способен обнаружить среди них больных инфекционными заболеваниями. Такой же стационарный тепловизор находится при выходе в зону прилета в терминале международных авиалиний.
В терминалах аэропорта действует звуковое оповещение пассажиров о симптомах заболевания и необходимых мерах для нераспространения коронавируса. Раздаются памятки о профилактике коронавирусной инфекции, установлены стационарные диспенсеры с антибактериологическим дезинфицирующим составом.
Пассажиры, прибывшие из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией могут самостоятельно заполнить анкету о посещении иностранных государств, получив бланк на стойке Lost&Found, или онлайн на сайте Минздрава РБ. Также в республике действует «горячая линия» Минздрава РБ по вопросам коронавирусной инфекции: 8(347) 286-58-27, 8(347) 279-91-20.