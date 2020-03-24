В аэропорту «Уфа» усилили эпидконтроль на внутренних рейсах

На ежедневном брифинге в Минздраве Башкирии специалисты рассказали о мерах, которые предпринимаются для предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории республики. В частности, речь шла о международном аэропорте «Уфа», который является ключевым звеном в цепочке по выявлению зараженных. Как сообщил министр здравоохранения Максим Забелин, сотрудники аэропорта усилили все меры безопасности.