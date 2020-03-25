В Уфе бездомного мужчину до смерти избил молодой парень

23 марта на улице Менделеева прохожие обнаружили избитого мужчину . Прибывшие полицейские обнаружили на теле несчастного множественные побои и констатировали смерть. Подозреваемый в зверском избиении установлен.

Следствию удалость установить личность погибшего. Им оказался 33-летний мужчина без определенного место жительства. К смерти погибшего причастен его 23-летний товарищ, который тоже не имеет своего дома.

Выяснилось, что 22 марта мужчины вместе со своей знакомой выпивали в здании строящегося дома, но в этот момент между ними завязалась ссора. 23-летний парень жестоко избил старшего товарища и бросил умирать. Сейчас подозреваемый задержан и заключен под стражу.