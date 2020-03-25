В Башкирии в страшном пожаре погибла 66-летняя женщина

24 марта произошёл пожар со смертельным исходом. В селе Улькунды Дуванского района огнем охватило жилой дом. Госкомитет Башкирии по ЧС сообщил о погибших.

Сегодня, 25 марта, в огне погиб 3-летний ребёнок. В селе Большая Устюба также сгорел частный дом. В помещении находился ещё 5-летний ребенок, которого, к счастью, удалось спасти.