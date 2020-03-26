Жителей Башкирии, находящихся за рубежом, призывают просить об эвакуации

Правительство Башкирии напоминает туристам из республики о необходимости заявить о себе и просить об эвакуации. Многие страны закрыли свои территории и воздушное пространство из-за угрозы распространения коронавируса. Некоторые жители Башкирии не могут вылететь из стран с неблагоприятной ситуацией из-за коронавируса.
Обратиться за помощью с перелетом можно до 26 марта 14:00. Свои контактные данные следует оставить на сайте МИДа. Также информацию о себе можно сообщить по телефону 8-917-407-74-84 сообщением в WhatsApp.