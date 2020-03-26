Жителей Башкирии, находящихся за рубежом, призывают просить об эвакуации

Правительство Башкирии напоминает туристам из республики о необходимости заявить о себе и просить об эвакуации. Многие страны закрыли свои территории и воздушное пространство из-за угрозы распространения коронавируса. Некоторые жители Башкирии не могут вылететь из стран с неблагоприятной ситуацией из-за коронавируса.

Обратиться за помощью с перелетом можно до 26 марта 14:00. Свои контактные данные следует оставить на сайте МИДа. Также информацию о себе можно сообщить по телефону 8-917-407-74-84 сообщением в WhatsApp.

До 14:00 26 марта необходимо заявить о себе всем, кто находится в мировых странах. Позже - будут трудности с вылетом. Надо зайти на сайт МИДа и собрать всю информацию о себе. Это очень маленький срок, я прошу довести эту информацию до наших граждан.

Салават Нафиков, председатель Госкомитета РБ по туризму