Жителей Башкирии, находящихся за рубежом, призывают просить об эвакуации

До 14:00 26 марта необходимо заявить о себе всем, кто находится в мировых странах. Позже - будут трудности с вылетом. Надо зайти на сайт МИДа и собрать всю информацию о себе. Это очень маленький срок, я прошу довести эту информацию до наших граждан.

Салават Нафиков, председатель Госкомитета РБ по туризму