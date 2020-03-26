Стало известно, как скажется нерабочая неделя на майских праздниках

Появление нерабочей недели не повлияет на график других выходных дней. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, количество праздничных дней в мае никак не изменится.
Накануне Владимир Путин объявил, что с 30 марта по 3 апреля работники должны уйти на выходные. Нерабочая неделя будет оплачиваться в полном объеме. Единственные, кого не коснутся внеплановые выходные, это сотрудники непрерывно действующих, медицинских и аптечных организаций, а также работники магазинов.
Дмитрий Песков также добавил, что оснований для продления режима нерабочих дней в России из-за коронавируса пока нет, потому что де-факто эпидемии коронавируса на территории страны нет. Он также пообещал уточнить, получат ли люди, работающие на "удаленке", оплату в двойном размере за работу в выходную неделю.