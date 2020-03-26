Стало известно, как скажется нерабочая неделя на майских праздниках

Дмитрий Песков также добавил, что оснований для продления режима нерабочих дней в России из-за коронавируса пока нет, потому что де-факто эпидемии коронавируса на территории страны нет. Он также пообещал уточнить, получат ли люди, работающие на "удаленке", оплату в двойном размере за работу в выходную неделю.