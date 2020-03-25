Путин обратился к населению: как изменится жизнь в России из-за коронавируса

Мы видим, как остро развивается эпидемия. Под ударом оказалась вся мировая экономика. Сейчас прогнозируется ее спад. Пока нам удается сдерживать распространение болезни. Но мы должны понимать: Россия не может отгородиться от угрозы. Рядом с нашими границами государства, серьезно пораженные эпидемией. Полностью заблокировать эпидемию невозможно. Для всех граждан сейчас стоит задача максимально снизить риски. Стоит вопрос и об организации голосования по поправкам в Конституцию. Я буду просить вам прийти и высказать ваше мнение по этому вопросу. Однако приоритетом для нас является здоровье людей. Считаю, что голосование надо перенести на более позднюю дату. Оценим, как будет развиваться ситуация. Опираясь на мнение врачей, примем решение о новом дне голосования. Объявляю следующую неделю нерабочей. То есть, выходные продлятся с 28 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы. Все структуры жизнеобеспечения - медики, транспорт, органы власти, банки - продолжат свою работу. Обращаюсь ко всем, давайте не будем полагаться на "авось". Тогда все, что происходит в западных странах, может стать нашим будущим. Надо поберечь себя и своих близких. И, поверьте, самое безопасное - побыть дома.

Владимир Путин, Президент России