Путин обратился к населению: как изменится жизнь в России из-за коронавируса

Сегодня, 25 марта, Президент России выступил с экстренным
обращением к жителям страны в связи с пандемией коронавируса. На данный момент,
в России выявлено 658 зарегистрированных
случаев заражения, в Башкирии, в частности, выявлено 4 человека с
диагнозом COVID-19. Путин в своей речи заявил, что всенародное
голосование по поправкам в Конституцию России переносится.
Голосование передвинется на более позднюю дату, сообщил Путин. Ранее голосование планировалось провести 22 апреля. К такому решению Президент пришел
из-за сложившейся эпидемиологической обстановки в стране. Владимир
Путин заявил, что сегодня государство не может себе позволить рисковать
здоровьем граждан.
Мы видим, как остро развивается эпидемия. Под ударом оказалась вся мировая экономика. Сейчас прогнозируется ее спад. Пока нам удается сдерживать распространение болезни. Но мы должны понимать: Россия не может отгородиться от угрозы. Рядом с нашими границами государства, серьезно пораженные эпидемией. Полностью заблокировать эпидемию невозможно. Для всех граждан сейчас стоит задача максимально снизить риски. Стоит вопрос и об организации голосования по поправкам в Конституцию. Я буду просить вам прийти и высказать ваше мнение по этому вопросу. Однако приоритетом для нас является здоровье людей. Считаю, что голосование надо перенести на более позднюю дату. Оценим, как будет развиваться ситуация. Опираясь на мнение врачей, примем решение о новом дне голосования. Объявляю следующую неделю нерабочей. То есть, выходные продлятся с 28 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы. Все структуры жизнеобеспечения - медики, транспорт, органы власти, банки - продолжат свою работу. Обращаюсь ко всем, давайте не будем полагаться на "авось". Тогда все, что происходит в западных странах, может стать нашим будущим. Надо поберечь себя и своих близких. И, поверьте, самое безопасное - побыть дома.
Владимир Путин, Президент России
Не забыл Президент России о семьях с детьми. Меры поддержки в ближайшее время будут следующими.
Отдельно остановлюсь на поддержке малого и среднего бизнеса. Будут реализованы следующие меры. Первое: все социальные пособия и льготы в течение 6 месяцев должны продлеваться автоматически без хождения по инстанциям. Предлагаю выплачивать всем семьям с детьми в течение 3 месяцев дополнительно 5000 рублей. Что касается мер поддержки семьям с детьми от 3 до 7 лет, прошу начать выплаты на месяц раньше. Это принципиально важно. Третье. Нужно поддержать тех, кто на больничном или потерял работу. Сотрудники, молодые люди, из-за стажа получают крайне низкие выплаты. Предлагаю установить норму выплаты по больничным. Они должны составлять не менее одного МРОТ в месяц, а затем примем решение с учетом ситуации. Надо поддержать тех, кто может столкнуться с потерей работы.
Владимир Путин, Президент России
Отдельно Владимир Путин коснулся ситуации с кредитами и малым бизнесом. Здесь руководитель государства предлагает ввести систему отсрочек платежей.
Предлагаю установить каникулы для людей в сложных жизненных ситуациях. У него есть право пролонгировать долг. Прошу банки продумать подобный механизм и для индивидуальных предпринимателей. Гражданин не должен попасть в тупик. Что касается банкротства, процедура должна быть пассивной. Пятое. По малому бизнесу: наша задача - обеспечить стабильность на рынке труда, государство окажет бизнесу содействие в решении этой задачи. Компаниям малого и среднего бизнеса предлагаю составить отсрочку по всем налогам, кроме НДС, на 6 месяцев. Что касается банковских кредитов, то и здесь граждане должны получить отсрочку на 6 месяцев.
Владимир Путин
Владимир Путин предложил также стимулировать рост зарплат у населения.
Мы должны поддержать доходы граждан. Предлагают в 2 раза снизить для них размер страховых взносов. Это будет распространяться на зарплату, превышающую минимальный уровень МРОТ. Пониженная ставка вводится на перспективу. Все выплаты доходов, уходящие в оффшорные юрисдикции, должны облагаться налогом. Сейчас две трети таких средств облагаются ставкой в 2 процента. Тогда как граждане платят 13 процентов. Предлагаю для тех, кто выводить свои доходы, предлагаю предусмотреть ставку в 15 процентов.
Владимир Путин
Путин заверил, что все меры сработают, если государство и общество будут действовать меньше.
Нам нужно помнить об ответственности за своих близких. Именно в такой солидарности и заключается сила общества. Благодарю вас за внимание.
Владимир Путин, Президент России