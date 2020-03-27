СК Башкирии расследует смерть 2-летней девочки в пожаре

25 марта в селе Большая Устюба произошла страшная трагедия. Огнем охватило жилой бревенчатый дом на улице Почтовая. В момент пожара в доме находились два маленьких ребёнка.

Проезжающий мимо житель села попытался спасти несчастных из огня. Мужчине удалось вытащить из горящего дома 4-летенего мальчика. Его 2-летней сестре помочь не удалось.

Тело маленькой девочки было найдено на пепелище. Следственный комитет России по РБ взял расследование дела в свои руки. Уже были проведены первоначальные исследования, опрошены свидетели, семья погибшей девочки. Причины страшной трагедии ещё предстоит установить.