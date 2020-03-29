В Уфе на «антикарантинной» вечеринке задержали 11 подростков

В Башкирии были введены ограничительные меры в связи с режимом повышенной готовности из-за коронавируса. Минимум на неделю обязаны закрыться бары, клубы и рестораны. Не все ночные заведения выполнили обязательное требование.

Очевидцы сообщили, что в одном из клубов в торговом центре Гостиный двор проходит «антикарантинная» вечеринка, несмотря на запрет властей. Сотрудники полиции приехали на место и поспешили отправить всех по домам, а в ходе проверки выяснили, что среди гостей были и несовершеннолетние. 11 подростков были доставлены в отделение полиции, а в отношении родителей несовершеннолетних были составлены административные протоколы.

Администрация бара обязана выплатить штраф и за нарушение карантинного режима, и за присутствие подростков на территории заведения. Всем жителям республики ещё раз спешат напомнить о том, что из-за угрозы распространения коронавируса стоит ограничить общение с людьми. Запрещено собираться группами больше 50 человек, а различного рода массовые мероприятия стоит отменить.