В Башкирии температурные перепады могут уменьшить масштабы паводка

Температурные перепады в первой половине апреля могут уменьшить масштабы паводка. В ближайшие дни в Башкирии ожидается потепление, и процесс таяния активизируется. Но уже со 2 апреля столбики термометров опустятся до 3-6 градусов, ночью – до -3.

По прогнозам синоптиков, река Белая в районе Уфы и Бирска поднимется до 830 см, это на 50 см выше нормы, в Стерлитамаке – на полметра, в районе Шакшы в Уфе – почти на 900 см, что также выше нормы. Случаев подтопления на сегодня в Башкортостане нет. Все службы готовы к безаварийному пропуску весеннего половодья.