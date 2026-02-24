От -1 до -25°С: в Башкирии прогнозируют резкие перепады температуры

Башгидрометцентр сообщил о погоде в республике на ближайшие два дня.

Сегодня, 24 февраля, осадков не предвидится. Ветер южный и юго-восточный, умеренный. Ночью температура воздуха составит от -13 до -18°С, на юге региона столбики термометров опустятся до -20, -25°С. Днем воздух прогреется до -6 -11°С, на востоке – до -1°С.