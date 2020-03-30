В Башкирии стали известны результаты теста на коронавирус женщины из Янаула

Представители больницы в Янауле рассказали о пациентке с подозрением на коронавирус. У женщины взяли все необходимые анализы и были отправлены в Центр гигиены и эпидемиологии Башкирии. Стали известны результаты теста на коронавирус.

Пресс-служба администрации Янаульского района проинформировали, что тесты отрицательные. В теле пациентки коронавирусной инфекции не обнаружено. Для подтверждения результата были проведены два теста.

На данный момент известно в 5 случаях коронавирусной инфекции в Башкирии. Все зараженные получили вирус за рубежом. Состояние пациентов стабильно, удовлетворительное, к аппаратам ИВЛ никто из заболевших не подключен.