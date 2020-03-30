В Роскачестве рассказали о лучших приложениях для онлайн-консультаций с врачом

В Госдуме был внесен проект об оказании медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях. Речь идет о телемедицине. Эксперты поделились, какие платформы наиболее удобны для общения с врачом, не выходя из дома.

В наше время популярность набирает телемедцина – это использование технологией для обмена медицинской информацией. По-другому говоря, можно получить консультацию у врача через телефон или ПК. В России эта сфера пока развита не очень – всего 3 %. Но специалисты уверяют, что в будущем популярность такого вида услуг вырастет до 30-50 %.

Конечно, онлайн общение с врачом не может полностью заменить визит к нему. Но возможность онлайн-услуг делает медицинское обслуживание доступным каждому. Эксперты проверили 20 медицинских приложений-услуг, которые можно скачать в App Store и Google Play. Специалисты проверяли, как удобно пользоваться программой, как оплачивать услуги, как происходит общение пациента и врача. Также было уделено внимание юридической информации и необходимой документации.

Наиболее функциональными приложениями для iOS были названы следующие: ONDOC, SmartMed , «Яндекс.Здоровье». Самыми удобными в пользовании − «Онлайн Доктор», Pirogov Clinic и «Доктор Рядом Телемед» .

Что касается платформы Android, то самыми функциональными сервисами оказались «Яндекс.Здоровье», DocDoc и «Онлайн Доктор». Самыми удобными назвали DocDoc, «Онлайн Доктор» и «Яндекс.Здоровье».