Радий Хабиров рассказал о династии врачей из Башкирии

Возможно, именно атмосфера дома, пропитанная заботой о людях, вдохновила в своё время молодого парня выбрать профессию врача. Сегодня династия Измайловых включает в себя уже четвёртое поколение врачей. Такая преемственность придаёт особую силу и характер нашей медицине, отметил глава республики. Радий Хабиров выразил благодарность семье за преданность делу.