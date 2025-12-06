Радий Хабиров рассказал о династии врачей из Башкирии

Радий Хабиров рассказал о трудовой династии врачей Измайловых. Самый известный представитель этой семьи – заслуженный врач Башкортостана и России, отличник здравоохранения республики, доктор медицинских наук Адель Альбертович, главный врач Республиканского клинического онкодиспансера.
Его отец – заслуженный врач Башкортостана и России, хирург Альберт Адельзянович. Мать также заслуженный врач Башкортостана, фтизиатр Стерлитамакского противотуберкулезного диспансера Нина Петровна.
Возможно, именно атмосфера дома, пропитанная заботой о людях, вдохновила в своё время молодого парня выбрать профессию врача. Сегодня династия Измайловых включает в себя уже четвёртое поколение врачей. Такая преемственность придаёт особую силу и характер нашей медицине, отметил глава республики. Радий Хабиров выразил благодарность семье за преданность делу.