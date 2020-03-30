В Башкирии покупатели мяса у больного коронавирусом ушли в самоизоляцию

Житель Челябинской области торговал в Сибае мясной продукцией после возвращения из Дубая. Оказалось, что продавец подхватил в путешествии коронавирусную инфекцию. В добровольную самоизоляцию мужчина не ушёл, а сразу вышел на работу на рынок.

Мужчина торговал мясом на рынке «Воскресный», который расположен на улице Матросова, 4. Всех возможных покупателей в срочном порядке попросили заявить о себе по телефону «горячей линии». Максим Забелин, министр здравоохранения Башкирии, сообщил, что к ним обратилось 227 жителей Сибая.

Все обратившиеся ушли в добровольную самоизоляцию. Было проведено эпидемиологическое расследование, у всех взяты анализы и направлены в лабораторию. Каждому были даны личные рекомендации по пребыванию в самоизоляции.