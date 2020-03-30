«Ему только-только исполнилось 30»: в Башкирии трагически погиб отец маленького ребенка

Большое горе пришло в семью Закировых (данные изменены, - прим.ред) из города Белебей. Отец семейства Марат трагически скончался накануне в страшной аварии. За жизнь молодого человека боролись врачи, однако их попытки оказались тщетными.

Все произошло 29 марта. Глубокой ночью на улице Красноармейской столкнулись лоб в лоб ВАЗ-2112 и Datsun on-DO. За рулем отечественной легковушки и находился Марат. Мужчину буквально зажало в груде металлома, его тело из салона доставали спасатели.

Мужчина был экстренно госпитализирован в городскую больницу. Врачи диагностировали у него многочисленные травмы и переломы различной тяжести. Несколько часов специалисты пытались спасти Марату жизнь, но его сердце остановилось.

Известно, что буквально на днях Марат справил свой тридцатый день рождения. У мужчина дома осталась молодая жена Анна с маленьким ребенком на руках. Близкие отзываются о Марате, как о добродушном, веселом и честном человеке.

«Ему только-только исполнилось 30.Он не был гулящим, был отличным семьянином и отцом. Пусть земля тебе будет пухом» Ольга С., близкая подруга семьи Закировых

Отметим, что по данному факту сотрудники полиции возбудили уголовное дело. Им предстоит установить причины и обстоятельства трагедии. Уточняется, что 32-летний водитель иномарки сейчас находится в больнице.