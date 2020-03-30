В Уфе проверяют врача, который предложил закопать девушку вместе с детьми

Скандал с уфимским врачом продолжается. Столичные зоозащитники написали на мужчину заявление в Прокуратуру Башкирии и республиканский Минздрав. Ранее мужчина в жесткой форме высказался в отношении нескольких женщин.

Получила продолжение скандальная ситуация, которая развернулась вокруг 29-летнего врача одной из столичных больниц. Подробнее об этой ситуации репортеры bash.news писали ранее. История получила огромное количество откликов в социальных сетях и попала в тренды новостных агрегаторов.

Медицинский специалист нелестно отозвался о девушке-собачнице из Уфы. Уфимка сетовала на то, что горожане зачем-то специально пугают собак, а потом удивляются, что собаки могут отреагировать в ответ. В обсуждение поста пришел врач, который предложил девушке закопать ее в траншею вместе с детьми, предварительно занявшись с ней сексом.

Естественно, реакция уфимцев не заставила себя долго ждать. Представители зоозащиты написали заявление на мужчину в Минздрав и Прокуратуру Башкирии. Из больницы, где работает мужчина, сегодня пришел ответ.

В лечебном учреждении уже в курсе странного поведения своего сотрудника. В отношении 29-летнего врача проводится проверка. Специально для решения его дальнейшей судьбы собрана комиссия по этике.