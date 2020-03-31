В Башкирии для инфекционных больных организовано 2 635 коек

30 марта на оперативном совещании в Правительстве Башкирии Радий Хабиров рассказал о готовности больниц к борьбе с коронавирусом. Стало известно, что организовано 2 635 «инфекционных» коек. По последним данным на 31 марта в Башкирии пациентов с коронавирусом насчитывают 7 человек.

Жители Башкирии, которые вернули из-за рубежа в неспокойное время, должна находиться на обязательном карантине. А с 20:00 31 марта будет введена полная самоизоляциядля всех жителей республики. Известно, что из 7 заболевших коронавирусом, один пациент заразился на территории Башкирии.

Радий Хабиров призвал ответственно отнестись к сложившейся ситуации и потерпеть временные неудобства. Борьба с коронавирусной инфекцией будет эффективной, если каждый останется дома, сведёт контакты с людьми на минимум и будет следить за гигиеной и дезинфекцией.