В России 26 регионов ввели режим полной самоизоляции

Число регионов в стране, которые ввели режим полной самоизоляции, выросло до 26. Этой ночью подобные меры приняли также в Республике Коми и Ростовской области. Согласно указу о режиме всеобщей изоляции граждане не должны покидать свои дома без острой необходимости.

Исключение составляет обращение за экстренной медицинской помощью или в связи с угрозой жизни и здоровью, выход на работу в случае обязательства, выгул домашних питомцев, но не далее 100 метров от дома и вынос мусора, покупки в магазине или аптеке.

Во вторник, 31 марта, стало известно о введении режима полной самоизоляции в Башкирии. Об этом в социальных сетях сообщил Глава региона. Радий Хабиров отметил, что в республике было выявлено два новых случая COVID-19.

У нас — 2 новых случая Covid-19. В этой связи, в соответствии с рекомендацией правительства России, сегодня с 20:00 вступает в действие указ главы РБ с нормой о необходимости полной самоизоляции всех жителей республики. Это поможет нам избежать тяжёлых последствий. Я благодарен землякам за в основном ответственное отношение к собственному здоровью и надеюсь, что и далее вы будете благоразумными, чтобы всё это быстрее закончилось.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 