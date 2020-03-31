В России 26 регионов ввели режим полной самоизоляции

Число регионов в стране, которые ввели режим полной самоизоляции, выросло до 26. Этой ночью подобные меры приняли также в Республике Коми и Ростовской области. Согласно указу о режиме всеобщей изоляции граждане не должны покидать свои дома без острой необходимости.
Исключение составляет обращение за экстренной медицинской помощью или в связи с угрозой жизни и здоровью, выход на работу в случае обязательства, выгул домашних питомцев, но не далее 100 метров от дома и вынос мусора, покупки в магазине или аптеке.
Во вторник, 31 марта, стало известно о введении режима полной самоизоляции в Башкирии. Об этом в социальных сетях сообщил Глава региона. Радий Хабиров отметил, что в республике было выявлено два новых случая COVID-19.