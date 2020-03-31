В Уфе за соблюдением карантина будут следить бывшие спецназовцы

31 марта с 20:00 в Башкирии будет введён режим полной самоизоляции для всех граждан. Угроза распространения вируса растёт, а сегодня стало известно о том, что один из пациентов с коронавирусом, заразился на территории республики. За соблюдением карантинного режима будут следить ветераны боевых действий.

Патрулирование улиц начнется в Уфе с 1 апреля. С теми, кто не соблюдает режим самоизоляции, будут проводиться профилактические беседы. Заместитель главы администрации Уфы Рустем Газизов рассказал, что среди 96 ветеранов боевых действий есть и спецназовцы, и морские пехотинцы.

С сегодняшнего дня бывшим военным будет проведён соответствующий инструктаж. Уже завтра они выйдут на улицы города, чтобы следить за соблюдением карантинного режима. Пока о надобности соблюдать самоизоляцию уфимцев оповещают машины с громкоговорителем.