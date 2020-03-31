Стали известны личности новых зараженных коронавирусом в Башкирии

Стали известны подробности о двух пациентах , зараженных новой коронавирусной инфекцией в Башкирии. Об этом bash.news сообщил собственный источник в Правительстве республики. Так, заболевшие COVID-19 являются жителями Уфы и Кумертау.

Всего, по состоянию на 11:00 31 марта, в республике зарегистрировано семь случаев заражения. Как ранее сообщал глава Башкирии Радий Хабиров, одна из первых заболевших пациенток сегодня выписалась. После одиннадцати дней лечения она выздоровела и чувствует себя хорошо.