В магазины Уфы будут пускать по одному человеку

Сегодня, 31 марта, с 20:00 в Башкирии будет введён режим полной самоизоляции для всех граждан. Без крайней надобности выходить на улицу будет запрещено. Выходить в магазины будет можно, однако количество людей в помещении будет ограничено.

Если магазин площадью меньше 50 квадратных метров, то в такие заведения будут пускать по одному человеку. Если площадь магазина больше, то будут запускать по 2-3 человека. Об этом сообщила заместитель начальника управления потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей Эльвира Матвеева на оперативке в мэрии.

Ранее сообщалось, что во многих магазинах уже установлены разделительные полосы. Находится в общественных местах следует на расстоянии не меньше 1,5 метров. С 1 апреля по улицам города будут ходить патрули правоохранительных органов, которые будут следить за соблюдением порядка.