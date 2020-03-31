В Уфе более 140 человек нарушили самоизоляцию

Отслеживание прибывших из-за рубежа жителей столицы затрудняется тем, что многие не проживают по адресу прописки. Сначала бригады должны выяснить фактический адрес проживания путешественников, что не всегда оказывается простой задачей. На помощь приходят родственники, близкие и соседи горожан.

Напомним, что после возвращения из-за рубежа следует уйти в добровольную самоизоляцию на 14 дней, а также сообщить о себе в поликлинику или по телефону «горячей линии». С 31 марта 20:00 по всей Башкирии будет введён режим самоизоляции для всех. За соблюдением карантина будут следить сотрудники правоохранительных органов и другие народные бригады.