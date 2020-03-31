В Башкирии выздоровела первая пациентка с коронавирусом

Друзья, знакомые, близкие, сегодня от Вас приходит очень много сообщений, о моём здоровье, выписке. Я еду домой к своим близким, родным. У меня и на начало карантина и сейчас всё хорошо! Благодарю Вас за Вашу поддержку и понимание! Отдельную благодарность хочу выразить медицинскому персоналу за их доброту и человеческое отношение. Всем желаю здоровья и добра!

Ляйсан Х.