В Башкирии выздоровела первая пациентка с коронавирусом

Сегодня, 31 марта, стало известно, что одна из пациенток с коронавирусом в Башкирии выздоровела. Уроженка города Дюртюли Ляйсан Х. отправилась с сестрой в путешествие по Европе, где заразилась новым вирусом COVID-19. Женщина обратилась к подписчикам на личной страничке в социальной сети.
Ляйсан Х. рассказала, что чувствует себя очень хорошо. Женщина не видела семью с момента возвращения из путешествия, так как до подтверждения результата ушла в добровольную самоизоляцию. С 24 по 31 марта Ляйсан Х. находилась в стационаре, где получала нужное лечение, которое привело к выздоровлению.
На брифинге по коронавирусу в Минздраве Башкирии сообщили, что Ляйсан Х. полностью безопасна для окружающих. Анна Казак, главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Башкирии, отметила, что иммунитет к данному вирусу не появляется. Всем жителям Башкирии стоит соблюдать карантинные меры, которые будут введены с 20:00 31 марта.
Фото: Соцсети.