В Башкирии выздоровела первая пациентка с коронавирусом

Сегодня, 31 марта, стало известно, что одна из пациенток с коронавирусом в Башкирии выздоровела. Уроженка города Дюртюли Ляйсан Х. отправилась с сестрой в путешествие по Европе, где заразилась новым вирусом COVID-19. Женщина обратилась к подписчикам на личной страничке в социальной сети.

Ляйсан Х. рассказала, что чувствует себя очень хорошо. Женщина не видела семью с момента возвращения из путешествия, так как до подтверждения результата ушла в добровольную самоизоляцию.  С 24 по 31 марта Ляйсан Х. находилась в стационаре, где получала нужное лечение, которое привело к выздоровлению.

Друзья, знакомые, близкие, сегодня от Вас приходит очень много сообщений, о моём здоровье, выписке. Я еду домой к своим близким, родным. У меня и на начало карантина и сейчас всё хорошо! Благодарю Вас за Вашу поддержку и понимание! Отдельную благодарность хочу выразить медицинскому персоналу за их доброту и человеческое отношение. Всем желаю здоровья и добра!

Ляйсан Х. 

На брифинге по коронавирусу в Минздраве Башкирии сообщили, что Ляйсан Х. полностью безопасна для окружающих. Анна Казак, главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Башкирии, отметила, что иммунитет к данному вирусу не появляется. Всем жителям Башкирии стоит соблюдать карантинные меры, которые будут введены с 20:00 31 марта.

Фото: Соцсети. 