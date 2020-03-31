Власти Башкирии рассказали, будет ли работать служба такси во время карантина

Власти Башкирии ответили на волнующей жителей республики вопрос: «Будет ли работать служба такси во время полного карантина?». По словам руководителя Администрации Главы РБ по внутренней политике Урала Кильсенбаева, карантинные меры не коснутся работы такси.

Также свою работу продолжат заправки и круглосуточные магазины. Как отметил Урал Кильсенбаев, власти региона понимают, что закрытие этих торговых точек приведет к тому, что, например, сотрудники полиции и врачи, которые часто работают не нормировано, могут остаться без продуктов питания и бензина. Однако жителей Башкирии предупреждают: меняется график работы общественного транспорта.