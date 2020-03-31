Стало известно, как в Башкирии будут работать поликлиники в период самоизоляции

С 31 марта 20:00 в Башкирии будет введён режим полной самоизоляции для всех граждан. Такой указ подписал Глава республики Радий Хабиров. Минздрав Башкирии сообщил, как будут работать поликлиники в самоизоляции.

Медицинские учреждения закрыты не будут. В республике не введён режим карантина, поэтому поликлиники будут работать в обычном режиме. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин на брифинге по коронавирусу.

Отдельный вопрос коснулся доноров, которые переживают, что не смогут сдать кровь. Республиканская станция переливания крови будет также работать в обычном режиме. К донорам будут предъявлены традиционные требования – если человек болеет или болел недавно, быть донором он не может.