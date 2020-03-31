В России могут временно ограничить работу ЗАГСов из-за коронавируса

В России могут временно приостановить регистрацию браков и разводов. С такой инициативой выступило Министерство юстиций страны. Такая мера призвана уменьшить угрозу распространения коронавируса.

Даты заключения брака, которые были определены заранее, следует перенести на более поздний срок. Если перенести дату нет возможности, церемония будет проводиться по новым условиям. Регистрацию будут проводить лишь в присутствии вступающих в брак лиц без гостей.

По всей стране вводятся жесткие меры по самоизоляции. Сегодня, 31 марта, с 20:00 в Башкирии будет введён режим самоизоляции для всех граждан, вне зависимости от пребывания до этого за границей. Дата завершения частично карантинных мер пока неизвестна.