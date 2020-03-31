Стало известно, до какого времени продлится режим самоизоляции в Башкирии

Полный карантин в Башкирии продлится до 6 апреля. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на внеочередном оперативном совещании в Правительстве республики. Однако руководитель региона уточнил, что дата предварительная.

Радий Хабиров отметил, что сложившаяся эпидемиологическая обстановка заставляет власти республики действовать по ситуации. Поэтому, по словам главы Башкирии, точные даты окончания режима полной самоизоляции будут известны к концу недели. Напомним, карантин будет введен на всей территории республики с сегодняшнего дня с 20:00 вечера.

«Мы вводим это указ без срока. По мониторингу ситуации в республиканском масштабе до конца недели определим горизонты этих положений. Пока рабочая версия — до 6 апреля. Но подчеркиваю окончательное решение примем в рамках анализа ситуации» Радий Хабиров, глава Башкирии

Ранее bash.news отвечал на самые частые вопросы, возникшие из-за введение режима полной самоизоляции.