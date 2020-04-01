Минтруд Башкирии объяснил, кто может рассчитывать на максимальное пособие по безработице

На сегодняшний день минимальный размер пособия в республике составляет 1725 рублей, максимальный с 30 марта текущего года — 13949,5 рубля. Размер пособия, который будет получать гражданин, оставшийся без работы, рассчитывается индивидуально, исходя из размера среднемесячной заработной платы за последние три месяца и количества недель, которые он отработал за последний год. Если человек работал не менее 26 недель, и заработная плата у него была не менее 25 тысяч рублей, он может рассчитывать на максимальное пособие.