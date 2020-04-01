Для прогулок с собакой во время карантина в Башкирии понадобится паспорт

В Башкирии с 31 марта начал действовать режим полной самоизоляции граждан. Это значит, что жители республики теперь могут выходить из дома только в крайних случаях. Одной из таких причин может быть прогулка с собакой.

На сегодняшний день разрешается выгуливать питомцев во дворе дома. Обязательное условие - нельзя отходить от места проживания дальше ста метров. Это будет являться нарушением режима самоизоляции.

За соблюдением порядка будут следить правоохранительные органы. Власти Башкирии просят всех жителей республики, выходя из дома, брать с собой паспорт. При первой же просьбе полиции вы обязаны предъявить документ, удостоверяющий личность.

Ранее мы отвечали на самые частые задаваемые вопросы, касающиеся режима самоизоляции. Почитать их можно тут.

Напомним, на данный момент в Башкирии выявлены с подтвержденным диагнозом «заражение новой коронавирусной инфекцией» восемь человек. Состояние пациентов удовлетворительное. Одна девушка вылечилась и выписана.