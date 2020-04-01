Новый зараженный COVID-19 и пропускная система: итоги брифинга Минздрава Башкирии

В республике выявлен еще один случай заражения коронавирусом – известно, что это житель Кумертау. На данный момент в Башкортостане диагноз подтвержден у 8 человек, под подозрением в стационарах республики находятся 107 человек, из них 14 детей. Об этом заявили на очередном брифинге в Министерстве здравоохранения.

Также стало известно, что в Уфе будут закрыты детские сады. Работу продолжат лишь 10 дежурных учреждений. На новый режим работы перешел и общественный транспорт из-за сокращения пассажиропотока. Межобластное сообщение закрыто. Городских автобусов стало вдвое меньше, и ходят они лишь до 8 вечера. Междугородних рейсов теперь лишь четверть от количества, которое было раньше. Часть маршрутов закрыта, так как они стали не востребованы. Расписание можно уточнить на сайте.

У нас информация предоставлена на сайте, мы понимаем, что пассажиропоток сокращен, поэтому лучше связь с диспетчером. На официальном сайте, в соцсетях мы эту информацию разместили. Касаемо каждого маршрута мы все это выложить не можем. С диспетчерами связь есть, как с автовокзалами, так и с диспетчерами АТП. Сергей Паскин, заместитель генерального директора по пассажирским перевозкам

Но также стоит помнить, что в связи с веденным режимом полной самоизоляции граждане должны оставаться дома, если нет веской причины покинуть жилье. Пункты оговорены в указе Главы республики. Среди них необходимость ходить на работу. Если на вас не распространяется действие указа – в эту категорию входят сотрудники организаций жизнеобеспечения, правоохранительных структур, органов власти – в таких случаях необходимо иметь при себе специальный пропуск. Их будет два вида.

Первая форма – это пластиковая карта, которая выдается работницам муниципальных предприятий, служб жизнеобеспечения, волонтерам, а также помощникам патрулей. Всем остальным предприятиям, которые продолжают работу в период самоизоляции, работодатель должен издать по своему предприятию приказ, где будет пофамильный перечень сотрудников, которые продолжают свою работу. На основании этого каждому сотруднику персонально выдается работодателем справка. Рустем Газизов, заместитель главы администрации г. Уфы

С завтрашнего дня начнутся проверочные мероприятия. Правоохранители будут контролировать, не злоупотребляют ли работодатели выдачей справок. Также на ближайшие три дня будет сокращен режим работы поликлиник на один час. Это связано с ограничением работы транспорта, чтобы врачи успели добраться до дома.