Новый зараженный COVID-19 и пропускная система: итоги брифинга Минздрава Башкирии

В республике выявлен еще один случай заражения коронавирусом – известно, что это житель Кумертау. На данный момент в Башкортостане диагноз подтвержден у 8 человек, под подозрением в стационарах республики находятся 107 человек, из них 14 детей. Об этом заявили на очередном брифинге в Министерстве здравоохранения.
Также стало известно, что в Уфе будут закрыты детские сады. Работу продолжат лишь 10 дежурных учреждений. На новый режим работы перешел и общественный транспорт из-за сокращения пассажиропотока. Межобластное сообщение закрыто. Городских автобусов стало вдвое меньше, и ходят они лишь до 8 вечера. Междугородних рейсов теперь лишь четверть от количества, которое было раньше. Часть маршрутов закрыта, так как они стали не востребованы. Расписание можно уточнить на сайте.
Но также стоит помнить, что в связи с веденным режимом полной самоизоляции граждане должны оставаться дома, если нет веской причины покинуть жилье. Пункты оговорены в указе Главы республики. Среди них необходимость ходить на работу. Если на вас не распространяется действие указа – в эту категорию входят сотрудники организаций жизнеобеспечения, правоохранительных структур, органов власти – в таких случаях необходимо иметь при себе специальный пропуск. Их будет два вида.
С завтрашнего дня начнутся проверочные мероприятия. Правоохранители будут контролировать, не злоупотребляют ли работодатели выдачей справок. Также на ближайшие три дня будет сокращен режим работы поликлиник на один час. Это связано с ограничением работы транспорта, чтобы врачи успели добраться до дома.