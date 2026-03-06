Новый участок трассы М-12 в Башкирии сделал доступнее более 20 турмаршрутов

Благодаря новому участку федеральной трассы М-12 от Башкортостана до Свердловской области более 20 туристических маршрутов стали доступны автомобилистам. За два года существования дороги во многих регионах поменялась логистика, экономика и культура путешествий.

На магистрали действует вспомогательный пункт управления, в котором в режиме реального времени контролируют все процессы от Москвы до Екатеринбурга. Камеры наблюдения фиксируют на фото и видео движения транспорта, людей на проезжей части, посторонние предметы. На мачтовых опорах установлены детекторы транспорта. Также есть метеостанции, где следят за состоянием дорожного полотна. При чрезвычайной ситуации на место готовы выехать автомобильные комиссары.