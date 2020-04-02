В России количество зараженных COVID-19 увеличилось на 771 человек

В России увеличилось количество зараженных коронавирусной инфекцией. По состоянию на 2 апреля за сутки выявлено ещё 771 случай заражения вирусом. Всего в стране зарегистрировано 3548 случаев заражения COVID-19.

Первый случай заражения был выявлен в Ямало-Ненецком автономном округе. За прошедшие сутки от коронавирусной инфекции погибло 6 человек (всего 30 за всё время). 45 пациентов выздоровели (всего 235 за всё время).

В Башкирии выявлены ещё два случая заражения коронавирусом. Информации о пациентах пока нет. Один из первых заболевших уже поправился и был выписан из больницы.