В Башкирии выявили два новых случая заражения коронавирусом

В Башкирии увеличилось число заразившихся новой коронавирусной инфекцией. COVID-19 обнаружен еще у двух жителей республики. Об этом сообщается на официальном сайте стоп.коронавирус.
На данный момент в Башкирии зафиксировано десять случаев заражения. Одна пациентка, переболевшая коронавирусом, выписана и чувствует себя удовлетворительно. Остальные девять пациентов находятся под наблюдением врачей в инфекционной больнице, их состояние стабильное.
Напомним, что всего по состоянию на 1 апреля под подозрением на коронавирус в больницах находится более ста человек, из них 14 - дети.
Напомним, с 31 марта на территории Башкирии введен режим полной самоизоляции граждан. Ранее bash.news отвечал на самые частые вопросы, возникшие из-за введение карантинного режима.