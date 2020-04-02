Стало известно, сколько туристов из Башкирии не могут вернуться домой из-за рубежа

Сегодня, 2 апреля, на ежедневном онлайн-брифинге по коронавирусу была озвучена текущая ситуация с вирусом в регионе. Стало известно, сколько туристов из Башкирии не могут вернуться из-за рубежа домой. На данный момент за границей находится более трёхсот туристов.

Салават Нафиков, председатель госкомитета Башкирии по туризму, сообщил, что 355 человек не могут выехать на родину. Среди них 22 ребёнка, которые застряли с родителями за границей. Уже в республику получилось вернуть 25 человек.

Самая большая трудность в том, что многие туристы находятся в зонах, где нет связи, поэтому очень важно, чтобы самостоятельные путешественники сами выходили на связь с МИДом. Всем туристам будет оказана нужная поддержка. Напомним, вчера приземлился самолёт с туристами из Индии, возврат которых курировал лично Радий Хабиров.