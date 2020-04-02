В Башкирии нашли замену скандально уволенному главе сельсовета

В Башкирии избрали нового главу Ермолаевского сельсовета после скандала с предшественником из-за поездки в Доминиканскую республику. Об этом сообщается на сайте Куюргазинского района. Новым руководителем стал Альберт Кучербаев.

Нового главу представил жителям села Юлай Ильясов, руководитель администрации Куюргазинского района, в социальных сетях. По словам Ильясова, Альберт Кучербаев известный в селе предприниматель. Глава пожелал чиновнику успехов в работе, а также выразил уверенность в том, что Кучербаев справиться со всеми возложенными на него задачами.

Напомним, громкий скандал разгорелся в начале этой неделе. Экс-глава Ермолаевского сельского совета Роман Барановский уехал в Доминикану вместе со своей женой. Однако этот факт он предпочел скрыть и вышел на работу, несмотря на требование российского законодательства уйти на двухнедельный карантин.