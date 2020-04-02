Путин продлил выходную неделю в России до 30 апреля

Нерабочая неделя продлится до 30 апреля. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в телеобращении к жителям России. Так же, как и прошлая неделя, она будет оплачиваемой.

«Нерабочая неделя и режим самоизоляции позволили выиграть время для предупреждающих действий и мобилизации всех органов власти. Для того, чтобы бороться с эпидемией максимально эффективно. Считаю важным, что удается оградить от эпидемии людей старшего поколения, детей. Встает вопрос - что делать дальше? Пик эпидемии еще не пройден. Продлить выходные дни до 30 апреля» Владимир Путин, президент России

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова выступили с предложением продлить выходную неделю. Они аргументировали это тем, что принятые карантинные меры благоприятно влияют на сдерживание распространения коронавирусной инфекции. По их мнению, сейчас логичным шагом было бы эти меры усилить.