Путин продлил выходную неделю в России до 30 апреля

Нерабочая неделя продлится до 30 апреля. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в телеобращении к жителям России. Так же, как и прошлая неделя, она будет оплачиваемой.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова выступили с предложением продлить выходную неделю. Они аргументировали это тем, что принятые карантинные меры благоприятно влияют на сдерживание распространения коронавирусной инфекции. По их мнению, сейчас логичным шагом было бы эти меры усилить.
Владимир Путин уже второй раз за неделю выходит в прямой эфир с экстренным обращением к населению. Ранее он выступал перед жителями России 25 марта.