Новые заболевшие COVID-19 и госпомощь туристам: текущая ситуация с коронавирусом в Башкирии

Башкортостан ожидает решения федеральных властей о возвращении туристов из Таиланда. Сегодня об этом сообщил председатель Госкомтуризма Салават Нафиков. В социальных сетях распространяются массовые обращения жителей республики, которые уехали на отдых и не могут вернуться из-за перекрытых границ в связи с пандемией коронавируса.

7 жителей Башкирии не могут вернуться домой из Таиланда. Ближайший рейс – на 2 мая. Что делать без денег, без жилья за границей – непонятно. Одна надежда на госпомощь из России. Все эти сообщения передаются в мессенджерах.

Об этой ситуации в Госкомтуризме Башкортостана знают. Как пояснил председатель Салават Нафиков на брифинге, республика ждет решения федеральных властей. Вопрос прорабатывается МИДом России. До 28 марта удалось вернуть в Башкирию около 700 человек. За границей сейчас находятся 355 жителей региона, в том числе 22 ребенка. Как сказал Салават Нафиков, многие туристы слишком поздно заявили о себе. Для них на сайте Госкомтуризма можно заполнить анкету, после чего будет оказываться помощь по возвращении домой.

По данным Минздрава Башкортостана, за последние сутки еще у двоих жителей подтвердился коронавирус. Таким образом, число пациентов с COVID-19 достигло десяти. Уже проведено около шести тысяч анализов. Полностью выздоровели два человека. Специалисты характеризуют ситуацию как работа в штатном режиме.

Рекомендации на время самоизоляции озвучило и Министерство жилищно-коммунального хозяйства республики. ЖЭУ и УК посоветовали не начислять пени, а жителям – вовремя оплачивать коммунальные услуги. На домуправления сейчас тоже нагрузка.