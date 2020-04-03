Два жителя Башкирии находятся под подозрением на коронавирус после покупки мяса у скандального продавца

Сегодня, 3 апреля, на оперативном собрании в правительстве Башкирии мэр города Сибай рассказал о текущей ситуации с продавцом, который заражён коронавирусом. Напомним, житель Челябинской области после путешествия не ушел на самоизоляцию, а вышел работать на рынок, продавая мясо. Чуть позже у мужчины диагностировали коронавирус, а более 200 покупателей срочно ушли на самоизоляцию.

После шокирующих новостей рынок был полностью продезинфицирован. Все, кто контактировал с продавцом, сдали анализы на выявление коронавирусной инфекции. Результаты двух жителей Сибая показали «сомнительный» результат, поэтому анализы направлены на повторное исследование в Центр гигиены и эпидемиологии Башкирии.

Ранее сообщалось, что пик коронавирусной инфекции может быть в Сибае и Баймаке. Именно из-за несоблюдения режима самоизоляции опасность распространения вируса COVID-19 увеличивается в несколько раз. Нарушение карантина Радий Хабиров назвал «негодяйским поведением».