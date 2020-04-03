В Башкирии на двух реках зафиксирован подъем уровня воды

«Всего в готовности к реагированию находится группировка сил и средств Башкирской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в составе более 12 тысяч человек и свыше 3 тысяч единиц техники и плавсредств», – сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС.