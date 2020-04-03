«Нужны тазы, зеркала»: в Уфе меценатов просят помочь больницам

10 случаев заражения коронавирусом по-прежнему зарегистрировано в Башкортостане. Такие данные озвучил на брифинге республиканский Минздрав. Сообщество врачей обращается к меценатам за помощью: необходимы товары и услуги для медучреждений, которые перепрофилировали под инфекционные отделения для зараженных коронавирусом.
Также сегодня в брифинге приняли участие представители транспортного блока правительства Башкортостана. Как прокомментировал председатель Госкомтранса республики Алан Марзаев, достигнуты договоренности с рядом авиаперевозчиков по возвратным билетам пассажиров. Также он отметил, что ситуация с межрегиональными маршрутами находится под контролем и рассказал о ситуации в международном аэропорту Уфы.