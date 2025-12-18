Девочке из Уфы нужна помощь в реабилитации после операций на мозг

Два инсульта и девять операций на мозг за год. Внезапно проявившееся у 13-летней девочки заболевание нанесло серьёзный удар молодому организму. Юная уфимка Ева Ужегова даже не могла самостоятельно дышать и двигаться. Но благодаря реабилитации функции жизнедеятельности начали потихоньку восстанавливаться.

Жизнерадостная, активная и любознательная. Такой описывает свою дочь Юлия Ужегова. Буквально пару лет назад ничего не предвещало беды. Ева, как и все остальные дети, училась в школе, посещала кружки. Но 12 апреля 2024 года произошло то, что перевернуло всю жизнь 13-летней девочки.

Спонтанно упала дома на пол. Вызвали скорую, нас доставили в 17-ю больницу, фельдшер скорой помощи сказала, что что-то сосудистое, нужно срочно ехать. Сделали КТ, диагностировали обширное кровоизлияние в мозг. Юлия Ужегова, мама Евы

Голова никогда не болела, не было проблем и с памятью, говорит Юлия. Врачи пояснили, что болезнь сосудов – артериовенозная мальформация – развивалась, не проявляя каких-либо признаков. В итоге после двух инсультов Ева перенесла девять операций на мозг. В том числе в Москве, где провели краниопластику, закрыв титановой пластиной дефект черепа. Последний год Ева находится на реабилитации.

Изначально из Уфы мы поехали в хроническом вегетативном состоянии, это когда человек сам ничего не делает. Ева даже самостоятельно дышать не могла. И, слава богу, реабилитация даёт свои плода, результаты. Юлия Ужегова, мама Евы

Она уже может с помощью мамы вставать на ноги, непродолжительное время сидеть. Ева хорошо понимает обращённую речь, проявляет эмоции. Для дальнейшего восстановления молодого организма необходимо продолжать реабилитацию.

Впереди очень много задач. Ева очень хорошо держит голову. Нам надо научиться стабильно сидеть, стабильно удерживать голову, отказаться от коляски без подголовника. Научится есть в полном объеме через рот, снять трахиостому, то есть впереди еще очень длинный путь, и Еве нужна реабилитация как минимум раз в полгода, и желательно, чтобы она была не менее двух месяцев. Любовь Николаева, невролог-реабилитолог