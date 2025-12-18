Девочке из Уфы нужна помощь в реабилитации после операций на мозг

Два инсульта и девять операций на мозг за год. Внезапно проявившееся у 13-летней девочки заболевание нанесло серьёзный удар молодому организму. Юная уфимка Ева Ужегова даже не могла самостоятельно дышать и двигаться. Но благодаря реабилитации функции жизнедеятельности начали потихоньку восстанавливаться.
Жизнерадостная, активная и любознательная. Такой описывает свою дочь Юлия Ужегова. Буквально пару лет назад ничего не предвещало беды. Ева, как и все остальные дети, училась в школе, посещала кружки. Но 12 апреля 2024 года произошло то, что перевернуло всю жизнь 13-летней девочки.
Голова никогда не болела, не было проблем и с памятью, говорит Юлия. Врачи пояснили, что болезнь сосудов – артериовенозная мальформация – развивалась, не проявляя каких-либо признаков. В итоге после двух инсультов Ева перенесла девять операций на мозг. В том числе в Москве, где провели краниопластику, закрыв титановой пластиной дефект черепа. Последний год Ева находится на реабилитации.
Она уже может с помощью мамы вставать на ноги, непродолжительное время сидеть. Ева хорошо понимает обращённую речь, проявляет эмоции. Для дальнейшего восстановления молодого организма необходимо продолжать реабилитацию.
Месяц реабилитации в одной из подмосковных клиник обходится в полтора миллиона рублей. Сумма для семьи непосильная, учитывая, что Юлия воспитывает дочь в одиночку. Мама девочки просит всех неравнодушных помочь семье, тем самым подарив возможность Еве вернуться к прежней жизни. Номер телефона, по которому можно внести свой вклад в доброе дело, вы можете найти на картинке ниже.