«Это уникальная возможность»: известные личности Башкирии проведут «нулевые уроки» в школах

Скоро выступят в роли учителей Радий и Каринэ Хабировы, Элвин Грей, Джефф Монсон, капитан хоккейного клуба «Салават Юлаев» Григорий Панин и другие известные в Башкортостане люди. В период дистанционного обучения школьников они будут проводить так называемые «нулевые уроки» перед началом основных занятий. Телеканал «Тамыр» заканчивает монтаж уже отснятых пятиминутных роликов, презентация которых начнётся 6 апреля, то есть в понедельник.

У школьников есть уникальная возможность послушать профессоров, послушать известных личностей и научиться всему тому, что они знают. Это уникальная возможность. Я призываю не упустить эту возможность и просматривать каждый нулевой урок. Потому что он и короткий и очень важный.

Аделя Сунаргулова, главный режиссёр детского телеканала «Тамыр»

Напомним, с 6 апреля после продленных каникул в школах Башкирии начинается дистанционное обучение. При этом региональный Минобр предложил четыре варианта, каким образом это обучение организовать.