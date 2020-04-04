«Это уникальная возможность»: известные личности Башкирии проведут «нулевые уроки» в школах

Скоро выступят в роли учителей Радий и Каринэ Хабировы, Элвин Грей, Джефф Монсон, капитан хоккейного клуба «Салават Юлаев» Григорий Панин и другие известные в Башкортостане люди. В период дистанционного обучения школьников они будут проводить так называемые «нулевые уроки» перед началом основных занятий. Телеканал «Тамыр» заканчивает монтаж уже отснятых пятиминутных роликов, презентация которых начнётся 6 апреля, то есть в понедельник.
Напомним, с 6 апреля после продленных каникул в школах Башкирии начинается дистанционное обучение. При этом региональный Минобр предложил четыре варианта, каким образом это обучение организовать.