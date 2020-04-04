«Это уникальная возможность»: известные личности Башкирии проведут «нулевые уроки» в школах

У школьников есть уникальная возможность послушать профессоров, послушать известных личностей и научиться всему тому, что они знают. Это уникальная возможность. Я призываю не упустить эту возможность и просматривать каждый нулевой урок. Потому что он и короткий и очень важный.

Аделя Сунаргулова, главный режиссёр детского телеканала «Тамыр»