В Башкирии можно застраховаться от коронавируса

Минимальная стоимость полиса составляет 720 рублей. С момента объявления пандемии страховщики стали активнее продавать свидетельства от несчастных случаев и болезней. Они отмечают большой спрос со стороны жителей, которые хотят получить финансовую защиту от COVID-19.

Компании включают риски осложнения от коронавирусной инфекции, вплоть до летальных случаев. Оформить документы можно в режиме онлайн, чтобы не нарушать режима самоизоляции. При этом специалисты советуют страховаться на крупные суммы.

Мы рекомендуем человеку страховаться на крупные суммы от несчастных случаев. На миллион, на два, на пять, на десять. Классический подход в страховании предусматривает, что человек должен быть застрахован в идеале на 10 своих годовых зарплат.

Игорь Иванов, заместитель генерального директора по маркетингу страховой компании «РЕСО-Гарантия»

Суммы страхового возмещения – от 30 тысяч рублей до одного миллиона. На страхование принимаются лица от 18 до 64 лет. Такие страховки мы продаем давно, они пользуются большим спросом. Но добавить риск коронавирусной инфекции  мы решили с 16 марта.

Юрий Шпизель, директор филиала ПАО СК «Росгосстрах» в Республике Башкортостан