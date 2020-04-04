В Башкирии можно застраховаться от коронавируса

Мы рекомендуем человеку страховаться на крупные суммы от несчастных случаев. На миллион, на два, на пять, на десять. Классический подход в страховании предусматривает, что человек должен быть застрахован в идеале на 10 своих годовых зарплат.

Игорь Иванов, заместитель генерального директора по маркетингу страховой компании «РЕСО-Гарантия»