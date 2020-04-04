В Башкирии можно застраховаться от коронавируса

Минимальная стоимость полиса составляет 720 рублей. С момента объявления пандемии страховщики стали активнее продавать свидетельства от несчастных случаев и болезней. Они отмечают большой спрос со стороны жителей, которые хотят получить финансовую защиту от COVID-19.
Компании включают риски осложнения от коронавирусной инфекции, вплоть до летальных случаев. Оформить документы можно в режиме онлайн, чтобы не нарушать режима самоизоляции. При этом специалисты советуют страховаться на крупные суммы.