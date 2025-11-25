В Башкирии можно обменять макулатуру на билеты в музей

Макулатура в обмен на билеты в Национальный музей или культурную программу в Москве. С декабря стартует зимний сезон Всероссийской акции «БумБатл» в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие».

Это соревнование по количеству собранной макулатуры среди 89 регионов страны. Можно побороться за первенство в командном или индивидуальном зачёте.

Первые участники, которые принесут вторсырьё в специальные пункты приёма, обменяют выданный купон на билет в Национальный музей республики. Победители в семейной номинации за 2026 год получат в подарок культурную программу в Москве. Чтобы принять участие в акции, нужно обязательно зарегистрироваться на официальном сайте.

Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии
Медиа школа