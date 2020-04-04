В Башкирии почтальоны начали работать в защитных костюмах

Почтальоны республики теперь доставляют корреспонденцию на дом в защитных комбинезонах. Такие меры связаны с недопущением распространения инфекции. Как относятся к этому сами работники почты и как реагируют на их внешний вид получатели?
За более чем 20 лет работы на почте Альфира Исмагилова не припомнит, чтобы приходилось облачаться в такую экипировку. Защитный комбинезон, маска и резиновые перчатки – теперь обязательная амуниция женщины и ее коллег. Иначе никак. Альфира Исмагилова доставляет пенсию пожилым, и нужно заботиться и о своей защите, и безопасности других.
Оказание услуг должно быть только при соблюдении дистанции. Кстати, почтальон не заходит в дом. Получатель может поставить перед входной дверью стул, оставить на нем паспорт и отойти на безопасное расстояние. Работник почты проверит документы и оставит пенсию. К новой процедуре и необычному внешнему виду почтальона жители уже привыкли.
При себе у работников почты и набор дезинфицирующих средств. Это тоже обязательное условие. Так должны работать все почтальоны республики. А их более 4 тысяч.
Однако не везде почтальоны соблюдают меры защиты. Об этом во время совещания в правительстве сообщил первый вице-премьер Андрей Назаров. Жители пожаловались, что работники почты заходит в дома без специальной экипировки.
Жителям республики рекомендуется соблюдать безопасное расстояние при общении. Оно должно быть не менее 1,5 метров. И просить почтальонов также придерживаться этого правила.