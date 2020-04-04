В Башкирии почтальоны начали работать в защитных костюмах

Почтальоны республики теперь доставляют корреспонденцию на дом в защитных комбинезонах. Такие меры связаны с недопущением распространения инфекции. Как относятся к этому сами работники почты и как реагируют на их внешний вид получатели?

За более чем 20 лет работы на почте Альфира Исмагилова не припомнит, чтобы приходилось облачаться в такую экипировку. Защитный комбинезон, маска и резиновые перчатки – теперь обязательная амуниция женщины и ее коллег. Иначе никак. Альфира Исмагилова доставляет пенсию пожилым, и нужно заботиться и о своей защите, и безопасности других.

Сначала было неудобно, сейчас привыкли. Вот каждый раз меняем маски, перчатки меняем, антисептиками пользуемся. Раздаем пенсию, вроде, все налаживается, все нормально. Лишь бы болезнь прошла скорее. Альфира Исмагилова, почтальон

Оказание услуг должно быть только при соблюдении дистанции. Кстати, почтальон не заходит в дом. Получатель может поставить перед входной дверью стул, оставить на нем паспорт и отойти на безопасное расстояние. Работник почты проверит документы и оставит пенсию. К новой процедуре и необычному внешнему виду почтальона жители уже привыкли.

Нет, не испугалась. Вот телевизор, мы смотрим же. Они тоже нам так сказали, в масках надо ходить. Я сама сшила маску. Рима Валеева, пенсионерка

При себе у работников почты и набор дезинфицирующих средств. Это тоже обязательное условие. Так должны работать все почтальоны республики. А их более 4 тысяч.

У нас порядка 6,5% клиентов они получают пенсию на кассах отделений почтовой связи. Принято решение: в этом месяце мы будем доставлять пенсии на дом абсолютно всем пенсионерам, которые получают пенсию через «Почту России». Борис Слуцкий, пресс-секретарь филиала «Почты России» в Республике Башкортостан

Однако не везде почтальоны соблюдают меры защиты. Об этом во время совещания в правительстве сообщил первый вице-премьер Андрей Назаров. Жители пожаловались, что работники почты заходит в дома без специальной экипировки.

Мы вчера обратную связь получили от наших пенсионеров. Приходят без масок, без костюмов, без средств защиты. Один почтальон работает почти с 500 пенсионерами в день. Представляете? У нас 430 тысяч пенсионеров, которые получат очно почту. И если мер предосторожности не будет, мы можем получить здесь катастрофу. Андрей Назаров, первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан